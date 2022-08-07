الاتحاد يهزم سالزبورج برباعية مثيرة وديا

هاي كورة – حقق فريق الاتحاد، الفوز على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بنتيجة 4_3، يوم الأحد، في ثاني تجاربه الودية في معسكره الخارجي بالنمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

دخل العميد اللقاء بتشكيلة تضم.. مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، طارق حامد، برونو هينريكي، إيجور كورونادو، عبدالرحمن العبود، رومارينيو.

وسجل رباعية اتحاد جدة رومارينيو ( هدفين) بالدقيقتين 4 و32 ، وأحمد شراحيلي وهارون كمارا، بالدقيقتين 27 و58.