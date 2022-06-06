الاتحاد يخسر أمام بيراميدز وديا

خسر نادي الاتحاد أمام بيراميدز بهدف نظيف وديا مساء الاثنين ضمن تحضيرات الفريقين في فترة التوقف الدولية.

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الاتحاد أمام بيراميدز، فيما سجل الفريق المصري هدف الفوز والمباراة الوحيد عند الدقيقة 80 عن طريق أسامة جلال.

اعتمد الاتحاد في اللقاء على 20 لاعبا حيث ضم التشكيل الأساسي؛ الحارس مارسيلو جروهي، ورباعي الدفاع؛ عمر هوساوي وعبدالله الحافظ وحازم الزهراني، وحسن الأسمري، وفي الوسط؛ برونو هنريكي وخالد السميري وعمر الجدعاني وأحمد باحسين، وثنائي الهجوم؛ أيجور كورنادو وهارون كمارا.

وينتظر ان يلعب الاتحاد مباراة ودية أخرى أمام أبها، يوم 12 يونيو الجاري، ضمن استعدادات “العميد” لمواجهة الاتفاق.

ويلعب الاتحاد أمام الاتفاق مساء يوم السبت الموافق 18 يونيو، على ملعب “الأمير محمد بن فهد”، في إطار الجولة الـ29 من الدوري السعودي.