الاتحاد يتقدم بطلب قبل مواجهتي الحسم

طلب مجلس ادارة نادي الاتحاد استقدام حكام أجانب لقيادة المباراتين المتبقيتين للفريق في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وترغب ادارة العميد في تواجد طواقم تحكيم أجنبية وسددت الرسوم لمواجهتي الفريق المقبلة أمام الاتفاق والباطن في الدوري.

الاتحاد يتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بالتساوي مع الهلال لكنه أزرق الرياض يتفوق في المواجهات.

ويلعب الاتحاد أمام الاتفاق على ملعب محمد بن فهد بالدمام يوم السبت 18 يونيو وذلك في إطار الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة دوري المحترفين السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المقبل.