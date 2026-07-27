الإمارات تدين هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية بالسعودية

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9:05 مساءً – 27/07/2026 – 6 مشاهدات

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات بدون طيار قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانب الرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومرافقها الحيوية.