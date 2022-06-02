الإمارات تحقق الهدف المرجو من “الحملة الوطنية” للقـاح كوفيد-19 بنسبة 100%

نجحت دولة الإمارات في تحقيق الهدف المنشود من خلال “الحملة الوطنية للقاح كوفيد – 19″، حيث أعلنت اكتمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة، حيث وضعت الحملة نصب أعينها ضمن خطتها تطعيم وتحصين الفئات المختلفة داخل دولة الإمارات.

وكانت على رأس القائمة خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة “الأفراد الذين تسمح حالتهم الصحية بأخذ التطعيم”، وتبلور دور وزارة الصحة وتنمية المجتمع داخل دولة الإمارات ليخدم أفراد المجتمع في تحصينهم من فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكر بـ”وام”، فإن الإمارات حرصت على أن توفر اللقاح خلال الوزارة لكافة أفراد وفئات المجتمع، وكان الهدف من وراء ذلك تحقيق أعلى نسبة من المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم “والتحصين للأفراد” والتي تلعب دورا فعالا في تحجيم أعداد الحالات المصابة بالفيورس، والسيطرة على كوفيد-19.

ونجحت بالفعل وزارة الصحة وتنمية المجتمع بقيادة دولة الإمارات في تحقيق النسبة المرجوة عبر توفير لقاح كوفيد -19، داخل المراكز الصحية بالدولة الحكومية والخاصة لكافة أفراد المجتمع، بجانب توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة كوفيد-19.



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