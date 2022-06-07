“الإمارات” بالأبيض أمام “أستراليا” – منصات الخرج اليوم

أسفر الاجتماع الفني لمواجهة المنتخب الإماراتي ونظيره الأسترالي، عن ارتداء الأول القميص الأبيض والشورت والجوارب البيضاء، فيما سيرتدي منتخب أستراليا القمصان الصفراء.

ويلتقي المنتخب الإماراتي نظيره الأسترالي، مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، العاصمة القطرية ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022.

ويتأهل الفائز من الملحق الآسيوي إلى مباراة فاصلة أمام بيرو، ستجرى في قطر أيضًا، 13 يونيو الجاري، في الملحق العالمي. وفق “أخبار 24”.