“الأيام” مسلسل اكتملت به كافة عناصر النجاح

أعرب الفنان أحمد صفوت، عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل “أيام”، الذي عرض خلال الفترة الماضية، لافتاً أن العمل اكتملت به كافة عناصر النجاح من قصة بها حبكة درامية متميزك، ومخرج عبقري، ونجوم متميزين وهو ما أدى للنجاح الذي حققه المسلسل، مشيراً أن الشخصية لا تشبهه في الواقع.

وأضاف “صفوت”، في تصريح خاص لـ”وشوشة”، أنه دائما يبحث عن كل ما هو جديد سواء في الورق أو في الشخصية التي يجسدها، فهما أهم معياريين يحدد على أساسمها أي المشاركة عمل، مشيراً أن دراما45حلقة، و 7حلقات كلا منهما مميز ، فهناك عمل يحتاج إلى تكثيف الأحداث وآخر يحتاج لتطويل فالقصة هي الفيصل، مؤكداً أنه لا يوجد أفضل بينمها بدليل تعلق جمهور بعمل 10حلقات، وآخر يتابع أعمال طويلة قد تصل 60 حلقة.

وأشار إلى أنه يقرأ هذه الفترة سيناريو درامي جديد ينتمي لدراما 30حلقة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيله إلى أن يتم التعاقد الرسمي، متمنياً تقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور.