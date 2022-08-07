الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين: نفسي أكون سياسية وأديبة

قالت ناريمان أحمد، الأولى على الثانوية العامة “المكفوفين”، إنها سعيدة جدًا جدًا بالنجاح، وما حققته في الثانوية العامة، مؤكدة أنها تغلبت على صعوبات كثيرة خلال دراستها حتى كلل الله مجهودها بالنجاح وأصبحت من أوائل الثانوية العامة.

لم أذهب للمدرسة بالمرحلة الثانوية

وأكدت ناريمان أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، المذاع عبر فضائية “CBC”، مساء اليوم السبت، أنها حظيت بالدعم الكبير من مدرستها ومدرسيها في “نور السعد” بالإسكندرية، لكنها أشارت إلى أنها لم تعد تذهب للمدرسة منذ وصولها إلى المرحلة الثانوية.

نفسي أكون سياسية وأديبة

وأعربت ناريمان أحمد، الأولى على الثانوية العامة “المكفوفين”، عن أملها في أن تكون أديبة وسياسية، قائلة إنها تفكر بالالتحاق بإحدى الكليتين، إما التربية قسم اللغة العربية، أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدة أنها تحب الشيئين.