الأمير هاري يتلقى أخبار سارة في يوم ميلاد ميغان ماركل

عمل الأمير هاري مع African Parks

تلقى الأمير “هاري” بعض الأخبار السارة يوم الخميس تزامناً مع احتفال زوجته “ميغان ماركل” بيوم ميلادها الحادي والأربعين.بحسب موقع Hello، بصفته رئيس منظمة الحدائق الأفريقية غير الهادفة للربح، سعُد الأمير “هاري” بسماع أن المنظمة غير الحكومية أكملت بنجاح مشروع الحفاظ الضخم في 31 يوليو.عند الإعلان عن الأخبار على Twitter ، كتبت African Parks: “رعاية الأمير هاري لـAfrican Parks جنباً إلى جنب مع دائرة المنتزهات الوطنية والحياة البرية في مالاوي والصندوق الدولي لرعاية الحيوان نجحت في نقل 263 فيلاً و 431 من الحيوانات البرية الإضافية من حديقة Liwonde الوطنية إلى حديقة Kasungu الوطنية في ملاوي”.

تم إطلاق المهمة في محاولة للحفاظ على العادات الصحية في المتنزهات الوطنية في ملاوي، وإنشاء مجموعات من الأفيال قابلة للنمو، وضمان ازدهار المجتمعات المحلية التي تعيش حول المنتزه.

يرتبط دوق ساسكس ارتباطاً وثيقاً بالمنظمة منذ عام 2016 ويعمل بجد منذ ذلك الحين لإحداث تأثير ملحوظ ودائم. يتكون عمله بشكل أساسي من العمل جنباً إلى جنب مع مجلس إدارة African Parks مع الرئيس التنفيذي “بيتر فيرنهيد” لدفع مهمة المنظمة غير الحكومية من خلال تسليط الضوء على قضايا الحفظ الأكثر إلحاحاً.

وفي حديثه لمجلة Town & Country Magazine، قال “هاري”: “لقد وقعت في حب African Parks تماماً لأنهم ينجزون الأمور. يتخذون قرارات صعبة ، ويلتزمون بالمبادئ”.

يوم ميلاد ميغان ماركل

تهنئة دوق ودوقة كامبريدج لميغان ماركل في يوم ميلادها- الصورة من قصص إنستغرام Duke and Duchess of Cambridge

يتزامن الخبر مع يوم ميلاد “ميغان ماركل” الحادي والأربعين أمس. يُعتقد أن “ميغان” احتفلت بيومها الخاص على انفراد حيث يشاركها الإحتفال بلا شك زوجها الأمير “هاري” وطفليهما الرائعين “آرتشي”، ثلاثة أعوام، و”ليليبت”، التي بلغت عامها الأول في يونيو.

تكريماً ليومها الخاص، كتب دوق ودوقة كامبريدج، الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون”، رسالة صادقة إلى جانب صورة مذهلة للدوقة، أظهرت “ميغان” في خدمة الشكر للملكة خلال عطلة نهاية

الأسبوع في اليوبيل البلاتيني في يونيو، وهي تبدو متألقة بقبعة بيضاء ومعطف بحزام. وقاما بكتابة تعليق: “نتمنى يوم ميلاد سعيد لدوقة ساسكس!”

تهنئة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بيوم ميلاد سعيد لميغان ماركل- الصورة من قصص إنستغرام Clarence House على إنستغرام

أيضاً أرسل الأمير “تشارلز” وزوجته “كاميلا” دوقة كورنوال رسالة تهنئة لـ”ميغان ماركل” بمناسبة يوم ميلادها خلال نشر صورة لها على قصص إنستغرام Clarence House، متبوعة بتعليق: “يوم ميلاد سعيد لدوقة ساسكس”.

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