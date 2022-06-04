الأمير جورج والأميرة تشارلوت ينضمان إلى كيت وويليام في زيارة مفاجئة إلى ويلز بمناسبة اليوبيل البلاتيني

الماضي يُعيد نفسه

زيارة الأمير ويليام لكارديف مع الأميرة ديانا والأمير تشارلز- الصورة من موقع People

كان الأمير “جورج” والأميرة “تشارلوت” إضافة مفاجئة في رحلة “كيت ميدلتون” والأمير “ويليام” إلى ويلز اليوم. ففي بداية اليوم الثالث من احتفالات اليوبيل البلاتيني، زارت عائلة كامبريدج (باستثناء الأمير “لويس” البالغ من العمر 4 سنوات، والذي يُرجح أنه كان صغيراً جداً للزيارة)، قلعة كارديف للاستمتاع بالاحتفالات المحلية التي تقام تكريماً للملكة “إليزابيث” بمناسبة يوبيلها البلاتيني، وفقاً لموقع People.

كان هذا اليوم مؤثراً بشكل خاص بالنسبة إلى “جورج” البالغ من العمر 8 سنوات، والذي تعكس زيارته أول رحلة رسمية لوالده إلى ويلز عندما كان في نفس العمر. في مارس 1991، انضم إلى والدته الأميرة “ديانا” ووالده الأمير “تشارلز” في كارديف. سلمت الحشود المتحمسة الأمير الشاب أزهار النرجس- الزهرة الوطنية الويلزية- أثناء تجواله خارج كاتدرائية لانداف.

أطفال كيت وويليام بستمتعان بأجواء الإحتفال

يلتقي الأطفال، الذين يمسكون بأيدي والديهما، بفناني الأداء، بمن في ذلك المغنية “بوني تايلر” (التي كرمتها الملكة في حفل توزيع جوائز يوم ميلادها السنوي)، وطاقم مشارك في حفل خاص باليوبيل البلاتيني يقام على أرض قلعة كارديف.

في مرحلة ما، انضم أفراد العائلة المالكة إلى الأوركسترا على خشبة المسرح حيث لعبوا أغنية Delilah للمغني الويلزي “توم جونز”. تحركوا على طول المسرح ليشاهدوا عازف طبول الروك يقوم باللف. كان العرض الموسيقي الحي ممتعاً بشكل خاص لـ”جورج”، حيث كشفت “كيت” سابقاً أن الأمير الشاب يتعلم العزف على الجيتار.

بينما كانت “بوني تايلر” تستعد لأغنية Total Eclipse of the Heart، تجاذب أفراد العائلة المالكة أطراف الحديث مع بعض بائعي أكشاك الطعام الذين كانوا يستعدون لحشد الحفل الموسيقي. ثم أسعدت الأسرة حشداً صغيراً من السكان المحليين الذين سُمح لهم بدخول القلعة قبل إغلاق البوابات.

الأمير ويليام يشجع جورج على مخالطة الشعب

شجع “ويليام”، الذي كانت ذراعه على كتف ابنه “جورج” على مصافحة بعض الأيدي بينما كان المهنئون المتحمسون يتجاذبون أطراف الحديث معهم. تم أيضاً إدخال “تشارلوت” للانضمام إلى الدردشة.

شارك الأمير “ويليام” لحظة خاصة مع “سيوبان لويس” 37 عامًا، المصابة بالشلل الدماغي، ووالدتها “تريسي”، من كارديف. أخبرت “سيوبان” الأمير أنها التقت بالأميرة “ديانا” عندما كانت في معهد بيتو في بودابست، المجر. لقد اجتمع جميع أفراد العائلة المالكة للتحدث معها، وانجذبت كيت إلى الرباط الساطع في حذائها الرياضي الأحمر.

ثم جاءت لحظة ممتعة لـ”جورج” و”تشارلوت” عندما تعرفا على ماعز يُدعى “شنكين الرابع”- تميمة الكتيبة الثالثة من الفوج الملكي الويلزي.

الإستعداد لحفل اليوبيل البلاتيني الليلة

يستضيف حدث كارديف المقدم “أليد جونس” و”شان كوتي”، وسيقدم عروضاً حية من بعض أشهر المطربين والفنانين في ويلز، إلى جانب الجوقات والفرق الموسيقية والأوركسترا. وستنتهي العروض في الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، مما يسمح للجمهور بمشاهدة الحفلة البلاتينية في القصر على شاشات كبيرة أقيمت على أرض القلعة.

في وقتٍ لاحق من اليوم، سيحضر “ويليام” و”كيت” الحفلة الموسيقية التي ستقام خارج قصر باكنغهام، حيث سيقوم “ويليام” ووالده الأمير “تشارلز” بتكريم الملكة في الخطابات التي من المقرر أن يلقيها كلٍ منهما على المسرح.

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