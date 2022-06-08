الأمن العراقي يطيح بـ5 عناصر من داعش



أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة عناصر من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة في بغداد وكردستان.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان حصلت “العين الإخبارية”، على نسخة منه إن “جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة السليمانية ألقت القبض على (٣) إرهابيين من عصابات داعـش التكفيرية”.

وأضاف رسول أنه “تم إلقاء القبض على هدف إرهابـي يمتلك معلومات مهمة في العاصمة بغداد”.

وتمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، أيضا من الإطاحة بإرهابي بارز في تنظيم داعش بمحافظة كركوك، وآخر يعمل ضمن ما يسمى “ولاية نينوى قاطع برطلة”.

وأشارت إلى أن “المتهم من عائلة إرهابية منتمية لتنظيم داعش و له ثلاثة إخوة قياديين بتنظيم داعش الإرهابي، حيث أن الأول مسؤول قاطع برطلة والآخر مسؤول ورشة التفخيخ في ولاية نينوى و الثالث قيادي في جيش دابق بأزاويا”.

وتطارد القوات الأمنية في العراق عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي يتركز أغلبها عند المناطق الحدودية النائية، التي تتخذها الخلايا الإرهابية مقارا وملاذات خفية.