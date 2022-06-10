الأعلى هذا العام.. درجة الحرارة 51 في وادي الفرع

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: إن محافظة وادي الفرع تجاوزت درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية للمرة الأولى.

المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني :

محافظة #وادي_الفرع التابعة لمنطقة #المدينة_المنورة سجلت 51.1 درجة مئوية في الظل ، اليوم الجمعة، لتصبح أول منطقة تتجاوز 50 درجة منذ بداية #فصل_الصيف أرصاديًا#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/TI0BkmvJFy — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 10, 2022

وأضاف: “محافظة وادي الفرع التابعة لمنطقة المدينة المنورة سجلت 51.1 درجة مئوية في الظل، اليوم الجمعة، لتصبح أول منطقة تتجاوز 50 درجة منذ بداية فصل الصيف أرصاديًّا”. وقد سجلت كل من ينبع والأحساء، صباح اليوم، أعلى درجة حرارة على المملكة؛ إذ وصلت العظمى فيهما إلى 48 درجة مئوية.

ارتفاع درجة الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، قد تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.