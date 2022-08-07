الأسوأ على الإطلاق.. جريليش يرفع أسهم رياض محرز في مانشستر سيتي



رفع الإنجليزي جاك جريليش، جناح مانشستر سيتي، أسهم زميله رياض محرز في الفريق، بعد مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي ضد وست هام.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0، الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك جريليش في المباراة بشكل أساسي لثاني مرة على التوالي، بعدما شارك في الهزيمة من ليفربول 1-3، السبت الماضي، في بطولة الدرع الخيرية.

وعجز الجناح الإنجليزي عن إظهار الفعالية اللازمة أمام المرمى، حيث لم يتمكن من التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة أو مفتاحية على مدار المباراة.

وجاء فشل جريليش ليكون بمثابة هدية ثمينة للدولي الجزائري رياض محرز، الذي شارك كبديل لمدة لم تتجاوز 3 دقائق، في وقت كانت فيه المُباراة قد حُسمت لصالح فريقه بهدفين دون رد من تسجيل الوافد الجديد إيرلينج هالاند.

وصُنف جريليش من جريدة “مانشستر إيفينينج نيوز” كأسوء لاعبي مانشستر سيتي أمام “الهامرز”، بعلامة لم تتجاوز الـ6 من 10 درجات.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الإنجليزي افتقر للاندفاع اللازم من طرف لاعب جناح، لتكتب: “منحناه تقييم بـ6 ولكنه كان قريبا لـ5 أيضا”.

وجاء هذا الانتقاد ليرفع من أسهم رياض محرز، الذي فقد مكانته الأساسية هذا الأسبوع، بعد أن بدأ مُباراة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول الأسبوع الماضي منذ البداية.

ويُرتقب أن ينال قائد منتخب الجزائر فُرصة جديدة من طرف مدربه بيب جوارديولا، السبت القادم، عندما يستقبل “السيتيزنس” بورنموث في إطار ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.