الأسعار المختلفة للمنتج الواحد مش موجودة غير في مصر

علق حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن هناك فروق كبيرة في أسعار المنتجات داخل المحال التجارية والمولات والسلاسل التجارية.

وقال من خلال قناة dmc، اليوم السبت، السلاسل التجارية والهايبر لا يتواجد في الأرياف والقرى وأكد على ضرورة أن يتم توحيد أسعار المنتجات لأنه لا يجوز أن يكون هناك عدة أسعار للمنتج الواحد المنتج يورد بسعر للمولات الكبيرة وبسعر آخر للسوق، وهذا مينفعش ومش موجود برا إلى أن هناك كثير من المواطنين البسطاء لا يتعاملون مع المولات الكبيرة وبالتالي لا يستفيدون بالتخفيضات التي يقوموا بها على هذه السلع.