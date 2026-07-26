“الأرصاد” يحذّر من رياح وأتربة وأمطار رعدية على 5 مناطق اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض والشرق وتبوك، مع ظهور ذرات من الغبار على غرب وجنوب غرب المملكة، وفرص هطول أمطار رعدية على جيزان وعسير، ورياح تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج يصل إلى مترين جنوب البحر الأحمر.

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم الاثنين، في أجزاء من منطقة الرياض والمناطق الشرقية وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، مع استمرار تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار المركز إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مشيراً إلى أن سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كم/ساعة على البحر الأحمر، مع ارتفاع الموج إلى مترين في الجزء الجنوبي مصحوبة بسحب رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن حالة البحر في البحر الأحمر تتراوح بين خفيف ومتوسط ​​الموج، ويصل إلى مائج جنوبا، بينما تتراوح حالة البحر في الخليج العربي بين خفيف ومتوسط ​​الموج، وتبلغ سرعة الرياح في شماله 38 كم/ساعة.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمواطنين والمقيمين بمتابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات الصادرة، خاصة في المناطق المتضررة من الغبار والعواصف الرعدية، حفاظاً على السلامة العامة.