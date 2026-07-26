يوليو 27, 2026

“الأرصاد” يحذّر من رياح وأتربة وأمطار رعدية على 5 مناطق اليوم

أحمد منصور يوليو 26, 2026
1785106715_w1600.webp

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض والشرق وتبوك، مع ظهور ذرات من الغبار على غرب وجنوب غرب المملكة، وفرص هطول أمطار رعدية على جيزان وعسير، ورياح تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج يصل إلى مترين جنوب البحر الأحمر.

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم الاثنين، في أجزاء من منطقة الرياض والمناطق الشرقية وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، مع استمرار تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار المركز إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مشيراً إلى أن سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كم/ساعة على البحر الأحمر، مع ارتفاع الموج إلى مترين في الجزء الجنوبي مصحوبة بسحب رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن حالة البحر في البحر الأحمر تتراوح بين خفيف ومتوسط ​​الموج، ويصل إلى مائج جنوبا، بينما تتراوح حالة البحر في الخليج العربي بين خفيف ومتوسط ​​الموج، وتبلغ سرعة الرياح في شماله 38 كم/ساعة.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمواطنين والمقيمين بمتابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات الصادرة، خاصة في المناطق المتضررة من الغبار والعواصف الرعدية، حفاظاً على السلامة العامة.

Post Views: 81

المزيد من القصص

00-27.jpg

وقتٍ علينا جاد من غير الاجواد

أحمد منصور يوليو 26, 2026
41281314-a8b9-4c68-bed0-7e504401f477.png

اس ام سي للرعاية الصحية توقع عقد مشروع تشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية

أحمد منصور يوليو 26, 2026
7777-2.png

تحطم سفينة سياحية في فيينا بعد اصطدام عنيف في الدانوب ولا ضحايا سعوديين بين الركاب

أحمد منصور يوليو 25, 2026

لربما فاتك

20260520090522522_394.jpg

ليلة كروية من العيار الثقيل.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة فى كأس خوان جامبر

عمر حسن يوليو 27, 2026
00-27.jpg

وقتٍ علينا جاد من غير الاجواد

أحمد منصور يوليو 26, 2026
1785106715_w1600.webp

“الأرصاد” يحذّر من رياح وأتربة وأمطار رعدية على 5 مناطق اليوم

أحمد منصور يوليو 26, 2026
41281314-a8b9-4c68-bed0-7e504401f477.png

اس ام سي للرعاية الصحية توقع عقد مشروع تشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية

أحمد منصور يوليو 26, 2026
24xp-egg-recall-htqc-facebookJumbo.jpg

سحب 1.6 مليون كرتونة بيض بسبب مخاطر السالمونيلا

أحمد منصور يوليو 26, 2026