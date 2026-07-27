يوليو 27, 2026

“الأرصاد” يحذّر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تطال 10 مناطق الثلاثاء

أحمد منصور يوليو 27, 2026
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط زخات البرد ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، مع رياح مثيرة للأتربة على الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، واضطراب في البحر الأحمر والخليج العربي، وتصل درجات الحرارة القصوى إلى…

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط زخات البرد والرياح النشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد تأثيراتها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

درجات الحرارة القصوى المتوقعة

وكشف المركز عن توقعات درجات الحرارة القصوى على النحو التالي: 45 درجة مئوية في المدينة المنورة والدمام، و44 درجة في الرياض، و43 درجة في مكة، بينما تنخفض إلى 39 درجة في نجران و38 درجة في جيزان.

وأوضح المركز أن حالة البحر الأحمر تشهد رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة بالجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج إلى مترين، فيما تتراوح حالة البحر بين الخفيفة والمتوسطة الموج، يرتفع إلى مائج في المناطق المتضررة من السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

وفي الخليج العربي، توقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 40 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، والبحر خفيف إلى معتدل.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمواطنين والمقيمين متابعة التحديثات والتحذيرات الجوية الصادرة عبر قنواته الرسمية.

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