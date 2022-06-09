“الأرصاد” توضح دور المحيطات في تشكيل وتحديد الطقس والمناخ

أوضح المركز الوطني للأرصاد، دور المحيطات في تشكيل وتحديد الطقس والمناخ حول العالم بما فيها هطول الأمطار واعتدال الأجواء.

وبيّن المركز، أن المحيطات تعتبر مُحدداً رئيسياً لطبيعة الطقس، إذ ينتج عن تبخر مياهها معظم سحب الأمطار التي تؤثر على مواقع المناطق الرطبة والجافة على اليابسة.

ونوه إلى أن المحيطات تغطي حوالي 70% من سطح الأرض وتؤثر بشكل كبير على الطقس، كما يُعد الطقس الساحلي أكثر اعتدالاً من القاري ويُسجل ظواهر مناخية متطرفة أقل، إلى جانب اختزان المحيطات أكثر من 90% من الحرارة الناجمة عن انبعاث الكربون. وفق “أخبار 24”.