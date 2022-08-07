الأخضر يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

الأخضر يتقدم ضد مصر:

وبدأت مباراة السعودية ضد مصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط من الأخضر لهز الشباك مبكرًا، إلا أنه لم يشكل خطورة على المرمى.

وحصل المنتخب المصري على ركلة حرة عند الدقيقة 17، إلا أن عبدالله رديف تدخل وأبعدها، ولعب مصعب الجوير كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 22، ولكنها مرت أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، قبل أن ينجح عبدالعزيز العليوة في هز الشباك عند الدقيقة 45 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية ضد مصر بهدف نظيف.

المنتخب السعودي يستهدف اللقب الثالث:

ويأمل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في التتويج باللقب الثاني تواليًا والثالث في تاريخه، لفض الشراكة مع المغرب، التي تملك لقبين من كأس العرب للشباب أيضًا.