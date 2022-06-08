اقتصادي / 2502 جولة رقابية على منافذ بيع المركبات في عدد من مناطق المملكة وكالة الأنباء السعودية

الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسنَفَّذَ عددٌ من الجهات الحكومية 2502 جولة رقابية على منافذ بيع المركبات في عدد من مناطق المملكة؛للتأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات .واستهدفَتِ الجولاتِ منطقةَ الرياض، بـ 697 زيارةً، ومكة المكرمة بـ 237 زيارةً، والمدينة المنورة بـ 175 زيارةً،والقصيم بـ 156 زيارةً،والمنطقة الشرقية بـ 719 زيارةً، وعسير بـ 55 زيارةً، وتبوك بـ 56 زيارةً، وحائل بـ 122 زيارةً، والحدود الشمالية بـ 24 زيارةً، وجازان بـ 43 زيارةً، ونجران بـ 100 زيارةٍ، والجوف بـ 80 زيارةً،والباحة بـ 38 زيارةً.وكَشَفَتِ الجولاتُ الرقابيةُ عن ضبط 27 منشأةً مخالفةً تنوَّعت بين عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة ، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية،وبطاقة اقتصاد الوقود الملصقة تالفة أو ممزقة، وعدم وضع بطاقة اقتصاد الوقود في مكانها الصحيح ، وبطاقة اقتصاد الوقود الملصقة غير ملونة (أبيض وأسود).وشاركَ في الجولات الرقابية كلٌّ من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.// انتهى //20:55ت م0218