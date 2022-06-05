اقتصادي / “منشآت” و”اللجنة النسائية للتنمية” تتفقان على دعم القطاع الريادي في الرياض وكالة الأنباء السعودية







الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية تعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة الرياض؛ لدعم رواد الأعمال عبر تقديم برامج توعوية وتحفيزية ودورات تدريبية، والإسهام في تنمية قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض.

ووُقِّعت الاتفاقية في مقر الغرفة التجارية بالرياض، بحضور سمو الأميرة نورة بنت محمد، رئيسة مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية بمنطقة الرياض، وسمو الأمير ثنيان بن خالد، المدير العام لتنمية المجتمع المحلي بإمارة الرياض، ونائب محافظ “منشآت” لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.

وأُكِّدت خلال الاتفاقية أهمية الشراكات بين القطاعات المختلفة لتمكين شباب وفتيات المنطقة من تطوير أعمالهم، وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية الداعمة لمشاريعهم المختلفة.

وتقدم الاتفاقية العديد من الخدمات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها: العمل على إقامة حاضنة ومساحة عمل مشتركة في مدينة الرياض، وتوفير المستشارين والمرشدين لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة للقطاع الريادي، فيما سيعمل الطرفان على إصدار رخص حاضنات ومسرعات الأعمال، وتقديم برامج تحفيزية ودورات تدريبية ولقاءات توعوية لدعم وتطوير رواد الأعمال في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة من قبلهما لرواد الأعمال، إضافة إلى دعم الابتكار وتطوير حاضنة الرياض للأعمال، وتسهيل رحلة المستفيد من الحاضنة وربطها بالخدمات المقدمة.

يذكر أن “منشآت” تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل مستمر على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وصولًا إلى زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول 2030م.

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17:07ت م

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