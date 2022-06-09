اقتصادي / مصر تسدد استحقاقات خارجية بقيمة 24 مليار دولار وكالة الأنباء السعودية



القاهرة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

كشف البنك المركزي المصري عن سداد مصر نحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديون خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية.

وأوضحت بيانات للبنك المركزي اليوم أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها .

ونوه البنك المركزي المصري بأنه تم سداد فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

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