اقتصادي / مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنظم منتدى القطاع الخاص العاشر وكالة الأنباء السعودية







جدة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

نظمت مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “منتدى القطاع الخاص في نسخته العاشرة” من 2 إلى 4 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة – الصمود والاستدامة”.

وسلط المنتدى الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء، مستعرضًا الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وأدوات التمويل المتاحة، كخطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى جانب طرح موضوعات اقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها في الموائد المستديرة، وعروض لفرص التجارة والاستثمار.

وتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية وعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات، إضافة إلى عرض قصص النجاح بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، والمؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية.

وتضمنت جلسات المنتدى الأنشطة والأدوار والدعم الذي تم توفيره للدول الأعضاء، كما تناول القضايا المتعلقة بتنمية القطاع الخاص وتمويل التجارة، وتحديات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك من أجل زيادة تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، ومناقشة المعوقات لمجتمع الأعمال وهيئات التجارة والاستثمار المعنية في المنطقة العربية والدول الأعضاء الأخرى من خلال رعاية بيئة تتيح للأطراف الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نسخته العاشرة، انعقد هذه العام في حُلَّة جديدة على مدى ثلاثة أيام، محققًا المأمول منه والأهداف المرجوة خلال الأنشطة والندوات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بهدف التكامل بين القطاعين العام والخاص الذي يُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا الأعضاء، مشيرًا إلى أن القطاع العام يقع على عاتقه تطوير البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، ليقوم القطاع بدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

يذكر أن أعمال المنتدى شملت (20) فعالية وأكثرَ من (100) متحدث، و(55) عارضا، و(2000) مشارك يمثلون (70) بلدا، كما شهد توقيعَ أكثر من (50) اتفاقية.

// انتهى //

19:55ت م

0183













spa econ