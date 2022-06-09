اقتصادي / مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.04 % وكالة الأنباء السعودية



الدوحة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مرتفعا بقيمة 134.46 نقطة، أي ما نسبته 1.04 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفا و99.25 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 182 مليونا و900 ألف و287 سهما، بقيمة 681 مليونا و84 ألفا و902.16 ريال، نتيجة تنفيذ 17661 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

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