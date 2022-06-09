اقتصادي / مؤشرا البحرين يقفلان على تباين وكالة الأنباء السعودية



المنامة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,883.14 بانخفاض قدره 0.72 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 692.60 بارتفاع قدره 0.74 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و176 ألفا و663 سهما بقيمة إجمالية قدرها 406 آلاف و239 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.

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