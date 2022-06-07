اقتصادي / لجنة التجارة والاستثمار تُناقش تقرير “هيئة المواصفات” لتعزيز سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع وكالة الأنباء السعودية







الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واس

عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1442/1443هـ، المتعلق بأعمال الهيئة وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها خلال عام التقرير.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أهمية اضطلاع الهيئة بتطوير ضوابط وآليات عمل البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة لمجال الفحوصات الفنية والتحقق الميداني على السلع بحيث يتم اعتبار معايير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط وآليات العمل على كود البناء السعودي للمباني السكنية من حيث إصدار شهادات المواءمة وتأهيل وقبول جهات تحقق ذاتي لشركات التطوير العقاري، وبما يشمل التحقق المفاجئ من تطبيق كود البناء، للإسهام في زيادة فاعلية كود البناء السعودي للمباني السكنية.

كما درست اللجنة ما يتعلق بتطوير سياسات وآليات عمل مشتركة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة تضمن التكامل في الأنظمة واللوائح الفنية والأدوات الرقابية اللازمة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة.

وأكدت اللجنة في اجتماعها، ضرورة تطوير مؤشر المطابقة العام بحيث ينسجم مع مستوى تأثير القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية في تعزيز سلامة المستهلك وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقياسها بشكل دوري.

يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.

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14:45ت م

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