اقتصادي / غرفة الخرج تفتتح مكتب لرصد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه رواد الأعمال وكالة الأنباء السعودية



السيح 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

افتتحت غرفة الخرج مكتب لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف، أن المكتب يعنى برصد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مدن وقرى الخرج، وفي فرعي الغرفة بالدلم والأفلاج، ودراسة جميع التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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