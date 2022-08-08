اقتصادي / بورصة مسقط تغلق مرتفعة وكالة الأنباء السعودية
اقتصادي / بورصة مسقط تغلق مرتفعة
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
مسقط 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4661.34 نقطة مرتفعًا بـ 7.3 نقاط وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4654.01 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و95 ألفًا و109 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 41.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7 ملايين و21 ألفًا و676 ريالًا عُمانيًا.
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14:40ت م
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