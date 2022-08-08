اقتصادي / بورصة مسقط تغلق مرتفعة وكالة الأنباء السعودية



مسقط 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4661.34 نقطة مرتفعًا بـ 7.3 نقاط وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4654.01 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و95 ألفًا و109 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 41.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7 ملايين و21 ألفًا و676 ريالًا عُمانيًا.

// انتهى //

14:40ت م

0076





