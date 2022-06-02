اقتصادي / بورصة تونس تنهي تعاملاتها على انخفاض وكالة الأنباء السعودية



تونس 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واس

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس “توناندكس” تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.2 في المئة ليصل عند 95ر7369 نقطة.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 2.425 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 14 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 25 شركة على ثبات.

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20:27ت م

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