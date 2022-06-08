اقتصادي / الشركة السعودية للكهرباء تُقدم 5 خدمات جديدة للمشتركين وكالة الأنباء السعودية

الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تقديم 5 خدمات جديدة للمشتركين، ضمن مساعيها لتحسين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، ومن أبرز الخدمات المُقدمة المتابعة المباشرة لمعدلات الاستهلاك ومقارنتها.وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن الخدمات الجديدة ستمكن المشتركين من مراقبة نمط الاستهلاك، ومقارنة الاستهلاك الشهري أو الأسبوعي أو اليومي، عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق الكهرباء.وأشارت إلى إمكانية حصول المشترك على قراءة العداد عن بعد؛ للاطلاع على معدلات استهلاكه من خلال التطبيق الإلكتروني للكهرباء, داعية مشتركيها إلى تحميل تطبيق الشركة للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.// انتهى //09:00ت م0020