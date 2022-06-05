اقتصادي / “الزكاة والضريبة والجمارك” تعقد ورشة عمل للشركات البريطانية المقيمة في المملكة وكالة الأنباء السعودية







الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورشة عمل توعوية للشركات البريطانية المقيمة في المملكة التي تخضع للأنظمة الضريبية السارية، وذلك بحضور عدد من المختصين في السفارة البريطانية بمدينة الرياض.

وتناولت الورشة التي عُقِدت في المقر الرئيس للهيئة، دور مدير العلاقة في دعم المكلفين من خلال متابعة ومعالجة حالاتهم، إضافة إلى دوره في تعزيز التوعية بالإجراءات والمبادرات التي تقدمها الهيئة.

كما استعرضت الهيئة خلال الورشة نظام تسعير المعاملات في المملكة وآلية تقديم المستندات الخاصة بالنظام، إلى جانب مناقشة إجراءات حالات الفحص والاعتراضات والتسوية منذ فتح الحالة حتى إقفالها، بالإضافة إلى إجراءات التحصيل وتقديم القرارات التفسيرية مع بيان حقوق المكلفين في هذا الشأن.

واستُعرِضت خلال ورشة العمل مبادرات الهيئة نحو تيسير التجارة عبر الحدود التي تقوم على أهمية ضمان سرعة ومرونة الإجراءات الجمركية الخاصة بفسح الواردات وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، كما تطرقت الورشة إلى التعريف بالفوترة الإلكترونية، والمتطلبات الأساسية لإصدارها.

ويأتي عقد الهيئة لورش العمل التوعوية والتعريفية في إطار جهودها نحو توعية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، وجهودها في تيسير التجارة عبر الحدود من خلال مبادراتها المقدمة في جميع المنافذ الجمركية، حيث عقدت الهيئة أكثر من 250 ورشة عمل منذ بداية عام 2021م حتى الآن، استهدفت من خلالها جميع الفئات المرتبطة بأعمالها من مختلف القطاعات التجارية.

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17:11ت م

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