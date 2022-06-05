اقتصادي / البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام وكالة الأنباء السعودية



الكويت 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 41ر90 نقطة ليبلغ مستوى 88ر7674 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر1 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر210 ملايين سهم عبر 11363 صفقة نقدية بقيمة 4ر54 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 68ر42 نقطة, ليبلغ مستوى 40ر6037 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 في المئة عبر تداول 4ر131 مليون سهم من خلال 5859 صفقة نقدية بقيمة 6ر19 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 30ر1 في المئة ما يعادل 34ر111 نقطة ليغلق عند مستوى 19ر8478 جراء تداول 16ر79 مليون سهم في 5504 صفقات بقيمة 7ر34 مليون دينار.

// انتهى //

13:27ت م

0065





