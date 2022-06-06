اقتصادي / البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.46 % وكالة الأنباء السعودية
اقتصادي / البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.46 %
الاثنين 1443/11/7 هـ الموافق 2022/06/06 م واس
رام الله 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.46 % ما يعادل 3.08 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 667.95 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 1,894,518 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,248,751 دولارات نُفِّذت بـ 259 صفقة.
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14:27ت م
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