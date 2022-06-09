اقتصادي / الأسهم اليابانية تغلق على تباين وكالة الأنباء السعودية



طوكيو 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تباين بعد جلسة متقلبة تراجعت فيها أسهم شركات الشحن وصناعة الرقائق التي بددت مكاسب شركات الطاقة وصناعة السيارات.

وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.04 في المئة، ليصل عند مستوى 28246.53 نقطة ، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1969.05 نقطة.

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