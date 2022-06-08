اقتصادي / اتكال للخدمات المحاسبية تشارك في المعرض الدولي للتجارة الإلكترونية وكالة الأنباء السعودية



الرياض 09 ذو القعدة1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واس

تشارك منصة اتكال للخدمات المحاسبية التابعة للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المعرض الدولي للتجارة الإلكترونية خلال المدة من 7 إلى 9 يونيو 2022م في الرياض، حيث تأتي هذه المشاركة بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة؛ بهدف التوعية بمنصة اتكال والخدمات المحاسبية التي تقدمها للمستفيدين؛ لتحقيق بيئة محاسبية رقمية تساعد على نمو الأعمال من خلال عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قبل الهيئة.

وتقدم المنصة خدمات محاسبية إلكترونية تلبي طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي الأنظمة المحاسبية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات المحاسبية التي تقدمها منصة اتكال عبر الموقع الإلكتروني: etikal.sa.

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18:05ت م

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