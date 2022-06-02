اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية وكالة الأنباء السعودية







الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واس

أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 18.64.

اليورو 0.93.

الجنيه الإسترليني 0.79.

اليوان الصيني 6.66.

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:

الذهب 1873 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 22.33 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1028.1 دولار للأوقية.

البلاديوم 2041.15 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:

برنت 117.7 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 116.83 دولارًا.

نفط الغاز 1227 دولاراً.

الغاز الطبيعي 8.64 دولارات.

غاز البروبان 6090 دولارات.

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