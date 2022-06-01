افتتـاح مجسم معمل الزيت بالشراكة بين بلدية بقيق وشركة أرامكو السعودية

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بحضـور محافظ بقيق الأستاذ زيـد بن محمـد أبو طالب، افتتـح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي بن فهيد القحطاني ونائب رئيس شركة أرامكو لأعمال الزيت بالمنطقة الجنوبية المهندس خالد بن عبد الله البريك، اليوم الأربعاء 02/11/1443هـ، المجسم الجمالي، والذي يعكس هوية محافظة بقيق النفطية وهو عبارة عن مجسم لمعمل تكرير النفط الخام تم انشـاءه بارتفاع 25 متر على مساحة تقدر بـ 400 متر مربع على المدخل الشمالي لمحافظة بقيق على طريق الدمام الاحساء.

حيث تم انشـاء المجسم في محافظة بقيق بالشراكة بين بلدية محافظة بقيق وشركة أرامكو السعودية، حيث يمثل المجسم الهوية العامة لمحافظة بقيق بشكل جمالي يجمع بين الصناعة النفطية التي تمتاز بها محافظة بقيق وبين الحداثة والتطور الذي تشهده المحافظة.

وقال نائب رئيس شركة أرامكو لأعمال الزيت بالمنطقة الجنوبية المهندس خالد البريك عن أهمية المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية والدور المميز الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية بالتعاون والشراكة مع بلدية محافظة بقيق في تطوير المحافظة.

وأثنـى رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي القحطاني – على التعاون المشترك والدائم بين بلدية المحافظة وشركة أرامكو السعودية ومبادراتها المستمرة وسعيها الدائم بتنفيذ كل ما يخدم المحافظة.

وقد حضر الافتتاح مدراء الدوائر الحكوميـة ومدراء الإدارات ذات العلاقة في بلدية محافظة بقيق وموظفي شركة أرامكو السعودية.