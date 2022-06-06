افتتاح نادي بي-إت الرياضي في الرياض » صحيفة الرأي الإلكترونية

– الرياض

افتتح فرع نادي بي-إت الرياضي، في حي غرناطة بالرياض، كأول مركز في المملكة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ(كن) للاستثمار القابضة، الأستاذ محمد حفني، والمدير الإقليمي للمنطقة الوسطى، والشرقية الأستاذ محمد السندي، بجانب حضور نخبة من الإعلاميين.

وتجوّل الحفني، والحضور على مرافق النادي التي احتوت على كل ما يلبي احتياجات المشتركين من أجهزة رياضية عالية المواصفات، وصالة حديد، وصالة الحصص الجماعية الرياضية، إلى جانب الخدمات الترفيهية.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لـ(كن) للاستثمار القابضة، الأستاذ محمد حفني، أن افتتاح فرع الرياض يعد بمثابة الانطلاقة لافتتاح سلسلة فروع في كافة مناطق المملكة، وأنهم يستهدفون افتتاح 40 فرعاً خلال عام.

وأوضح الأستاذ محمد حفني أنهم يفتخرون بأن الفكر، والعمل لهذا المشروع جاء بكوادر سعودية، وأن هناك دراسة لافتتاح فروع خارج المملكة، وتقديم أعلى الخدمات التي تلبي احتياجات المشتركين، بممارسة الرياضة بأسلوب مختلف، وجودة عالية، وبأسعار تنافسية خاصة.

وبين الرئيس التنفيذي لـ(كن) أن الدعم الذي يجده القطاع الرياضي الحكومي، والخاص من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله-، يعزز لدى الجميع المساهمة في زيادة ممارسي الرياضة في بيئة صحية رياضية، وفقاً لرؤية المملكة 230.

الجدير بالذكر، أن سلسلة أندية بي-ات، تعتبر من الأندية الذكية، والعائلية التي تساعد ممارسي الرياضة على ممارستها بأسلوبهم الخاص، وبأسعار منافسة، وجودة عالية، حيث يأتي افتتاح فرع الرياض، ضمن الخطة الطموحة، التي تستهدف افتتاح نحو 40 فرعاً خلال العام الحالي 2022، وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة لافتتاح بعض الفروع خارج المملكة.