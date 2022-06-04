افتتاح أسبوع أفلام جوته القاهرة

افتتح مساء اليوم السبت أسبوع أفلام جوته القاهرة بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، وسوزانا هوون، المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد حضر الحفل مجموعة من النقاد والسينمائيين، وذلك في مقر المعهد بميدان المساحة الدقي.

وقد ألقت سوزانا هوون كلمة خلال الافتتاح ذكرت فيها أن أسبوع الأفلام لا يعنيه فقط اختيار الأفلام المتميزة من مصر وألمانيا فحسب، بل يعني كذلك بتشجيع الحوار بين صناع الافلام من ألمانيا ومصر، وتبادل الرؤى حول الموضوعات الهامة مثل الصوابية السياسية وصناعة السينما على سبيل المثال، فالحوار واختيار الافلام الجيدة هما أهم ما يميزه.

ومن جانبه، أعرب السفير الالماني “فرانك هارتمان” عن حماسه لمشاهدة فيلم الافتتاح “فابيان أو الذهاب إلى الكلاب” مشيرا إلى أن أجواء الافتتاح رائعة في معهد جوته، ومحاولات المعهد الدائمة إلى الجمع بين صناع الافلام والمخرجين والنقاد السينمائيين من البلدين أهم رافد من روافد الإبداع والابتكار.

وقد أعقب حفل الاستقبال عرض الفيلم الألماني (فابيان أو الذهاب للكلاب) في عرضه الجماهيري الأول بمصر، وهو الفيلم الذي حصد فضية جائزة الفيلم الألماني كأفضل فيلم روائي طويل لعام 2021، ورشح مخرجه “دومنيك جراف” لنيل جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2021، كما رشح الفيلم لنيل جائزة الجمهور بمهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2021

ومن المقرر أن تبدأ غدا الأحد عروض الأفلام بمقرات معهد جوته بالقاهرة بالدقي، وشارع البستان بوسط البلد، وفي الإسكندرية بمقر معهد جوته بالإسكندرية، ومدرسة الجيزويت، وسيكون حضور الأفلام والندوات مجاني ومتاح للجمهور دون حجز مسبق.

ويتضمن البرنامج إنتاجات ألمانية هامة تتنوع بين المستقل والتجاري وبين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير، كما يشمل الأسبوع تسليطًا للضوء على مخرجين مصريين وعرب شاركت أفلامهم في مهرجانات عالمية ومحلية خلال العام الماضي، على أن تتبع عروض الأفلام جلسات حوار مع مخرجيها.

ويقدم برنامج الأفلام الألمانية نظرة شاملة متنوعة على المشهد السينمائي الألماني في العام الماضي، إذ يقدم 11 فيلمًا، 5 منها من إخراج صانعات أفلام، شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت على اهتمام جماهيري ونقدي واسع.

وعلى مستوى الأفلام العربية، يضم البرنامج 8 أفلامً لـ 6 مخرجين، شاركت في أكبر المحافل السينمائية العالمية