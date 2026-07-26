اس ام سي للرعاية الصحية توقع عقد مشروع تشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية



شعار الشركة الطبية المتخصصة – SMC Healthcare

أعلنت الشركة الطبية المتخصصة – إس إم سي للرعاية الصحية، عن توقيعها عقد إدارة وتشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية.

وأضافت الشركة في بيان على “تداول” أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع على القوائم المالية للشركة في الربع الثاني من عام 2027، والذي يتزامن مع بدء التشغيل الفعلي للمشروع.

وذكرت أن المشروع يمثل علامة فارقة في استراتيجية الشركة، ويدعم العقد مسار نمو الشركة على المدى الطويل وتنويع قاعدة إيراداتها.

وبحسب البيانات المتوفرة على أرقاموفي يونيو الماضي، أعلنت شركة SMC للرعاية الصحية أن شركتها التابعة، الطبية الصحية المتخصصة، تلقت خطاب ترسية لمشروع من وزارة الصحة، يتضمن إدارة وتشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية بسعة 150 سريراً، ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع تبلغ نحو 3.8 مليار ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، حيث تمتد مدة العقد 15 عاماً.