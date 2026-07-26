يوليو 27, 2026

اس ام سي للرعاية الصحية توقع عقد مشروع تشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية

أحمد منصور يوليو 26, 2026
41281314-a8b9-4c68-bed0-7e504401f477.png

شركة السلمانية للرعاية الصحية توقع عقد مشروع تشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية
شعار الشركة الطبية المتخصصة – SMC Healthcare

أعلنت الشركة الطبية المتخصصة – إس إم سي للرعاية الصحية، عن توقيعها عقد إدارة وتشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية.

وأضافت الشركة في بيان على “تداول” أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع على القوائم المالية للشركة في الربع الثاني من عام 2027، والذي يتزامن مع بدء التشغيل الفعلي للمشروع.

وذكرت أن المشروع يمثل علامة فارقة في استراتيجية الشركة، ويدعم العقد مسار نمو الشركة على المدى الطويل وتنويع قاعدة إيراداتها.

وبحسب البيانات المتوفرة على أرقاموفي يونيو الماضي، أعلنت شركة SMC للرعاية الصحية أن شركتها التابعة، الطبية الصحية المتخصصة، تلقت خطاب ترسية لمشروع من وزارة الصحة، يتضمن إدارة وتشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية بسعة 150 سريراً، ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع تبلغ نحو 3.8 مليار ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، حيث تمتد مدة العقد 15 عاماً.

Post Views: 91

المزيد من القصص

00-27.jpg

وقتٍ علينا جاد من غير الاجواد

أحمد منصور يوليو 26, 2026
1785106715_w1600.webp

“الأرصاد” يحذّر من رياح وأتربة وأمطار رعدية على 5 مناطق اليوم

أحمد منصور يوليو 26, 2026
7777-2.png

تحطم سفينة سياحية في فيينا بعد اصطدام عنيف في الدانوب ولا ضحايا سعوديين بين الركاب

أحمد منصور يوليو 25, 2026

لربما فاتك

20260520090522522_394.jpg

ليلة كروية من العيار الثقيل.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة فى كأس خوان جامبر

عمر حسن يوليو 27, 2026
00-27.jpg

وقتٍ علينا جاد من غير الاجواد

أحمد منصور يوليو 26, 2026
1785106715_w1600.webp

“الأرصاد” يحذّر من رياح وأتربة وأمطار رعدية على 5 مناطق اليوم

أحمد منصور يوليو 26, 2026
41281314-a8b9-4c68-bed0-7e504401f477.png

اس ام سي للرعاية الصحية توقع عقد مشروع تشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية

أحمد منصور يوليو 26, 2026
24xp-egg-recall-htqc-facebookJumbo.jpg

سحب 1.6 مليون كرتونة بيض بسبب مخاطر السالمونيلا

أحمد منصور يوليو 26, 2026