استعدادا لموسم حج هذا العام.. كدانة تطلق مركز “تسليم” لرفع كفاءة الخدمة

تزامناً مع اقتراب موسم حج هذا العام 1443هـ، أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، عن اطلاق مركز الخدمات الشامل “تسليم”، والذي يهدف لرفع كفاءة التشغيل والخدمة.

تفاصيل مركز الخدمات الشامل “تسليم”

ويعنى مركز “تسليم” بخطوات وإجراءات تسليم المخيمات وأعمال الإضافات لمراكز تقديم خدمات الحجاج عبر البوابة الرقمية (tsleem.com.sa)، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت مظلة واحدة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة وجودة عالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لتحسين تجربة الحاج.

ويعمل المركز على الآتي:

– إصدار التراخيص والاعتمادات والتأكد من جودة التنفيذ التي وضعتها “كِدانة” والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة.

– متابعة مؤشر الأداء.

– التنسيق والتكامل لأعمال التنفيذ والتجهيز، لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

أهداف المركز جاءت كالتالي:

– مراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات وفق عشر خطوات تبدأ من “تخصيص المخيمات وتسليمها، ثم اختيار مكتب التصميم الهندسي، ومراجعة وتدقيق التصاميم، وإعداد التصاميم للإضافات المطلوبة، ومن ثم اختيار الاستشاري والمقاول”.

– إصدار رخصة التنفيذ.

– تنفيذ أعمال التصميم والتعديلات المطلوبة، والمراقبة الميدانية ومتابعة الملاحظات، وانتهاًء بإصدار الرخصة التشغيلية.

– ضبط جودة أعمال التنفيذ للتمديدات الكهربائية والربط بمحولات الشبكة الكهربائية بمشعري منى وعرفات.

وفي وقت سابق كانت شركة كدانة قد عقدت عدة ورش عمل للجهات المستفيدة من خدماتها والجهات المشاركة بالمركز؛ لتعريفهم بالإجراءات المؤتمتة للبوابة الرقمية للمركز بما يتوافق مع توجهات التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

اطلاق مشروع محطة كدانة بمشعر منى

وفي ذات السياق، فقد أطلقت شركة “كدانة” للتنمية والتطوير التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤخراً مشروعها محطة كدانة والمقام بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات، والتي تبلغ مساحتها حوالي 10,755 م2 وطاقة استيعابية للمواقف بمعدل 575 موقفاً، واستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة بمعدل انتظار لا يجاوز الدقيقة.

المرافق التي تضمها المحطة

وتضم المحطة مجمعاً تجارياً ودورات مياه ومناطق انتظار ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات، وأخرى للسيارات ومطاعم للوجبات السريعة ومقاهي وتموينات ومباسط و صوالين حلاقة، ومأكولات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز إرشاد وتوجيه.

ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة.

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