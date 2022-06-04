استبعاد إيغالو من قائمة منتخب نيجيريا

قرر المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم استبعاد، مهاجم نادي الهلال أوديون إيغالو من قائمة النسور الخضر لـ مباراتي سيراليون وساو تومي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

إيغالو بعيد عن حسابات مدرب نيجيريا

ونشر الحساب الرسمي لـ منتخب نيجيريا عبر “تويتر” القائمة التي خلت من تواجد نجم الهلال للمباراتين.

وكان المنتخب النيجيري استبعد نجم الهلال من مباراتي غانا في تصفيات كأس العالم 2022 حيث تأهل المنتخب الغاني إلى نهائيات قطر 2022.

ويتصدر لاعب الهلال، قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 هدفًا متفوقًا على البرازيلي تاليسكا لاعب النصر ومواطنه رومارينيو لاعب نادي الاتحاد حيث سجل كل منهما 18 هدفًا.