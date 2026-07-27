يوليو 29, 2026

ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,329 والجرحى إلى 174,009

أحمد منصور يوليو 27, 2026
1785149987_public.avif

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73329 شهيدا و174009 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، وذلك بعد عامين من بدء العدوان واستمرار انتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل المدمرة في مختلف مناطق القطاع. كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وصول 3 شهداء و12 جريحاً إلى مستشفيات قطاع غزة…

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73329 شهيدا و174009 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني السكنية المدمرة في مختلف مناطق القطاع، بعد مرور عامين على العدوان.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء و12 جريحاً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Post Views: 134

المزيد من القصص

w1280q85fitscale-down-2026-07-27T210532.746.jpeg

الإمارات تدين هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية بالسعودية

أحمد منصور يوليو 27, 2026
1785193245_w1600.webp

“الأرصاد” يحذّر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تطال 10 مناطق الثلاثاء

أحمد منصور يوليو 27, 2026
0175061e-c576-4ae6-9b77-662656068519.webp

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بـ 5 جناة لتهريبهم الحشيش – أخبار 24

أحمد منصور يوليو 27, 2026

لربما فاتك

gettyimages-2155352618.jpg

تتناول مذكرات فوسي، التي أصدرها السيناتور راند بول، أصول فيروس كورونا والعلاقة المتوترة مع ترامب

أحمد منصور يوليو 29, 2026
20260728111108118_400.jpg

تطبيق الزمالك يعيد نشر خبر رحيل جون إدوارد بعد حذفه

عمر حسن يوليو 29, 2026
w1280q85fitscale-down-2026-07-27T210532.746.jpeg

الإمارات تدين هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية بالسعودية

أحمد منصور يوليو 27, 2026
1785193245_w1600.webp

“الأرصاد” يحذّر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تطال 10 مناطق الثلاثاء

أحمد منصور يوليو 27, 2026
0175061e-c576-4ae6-9b77-662656068519.webp

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بـ 5 جناة لتهريبهم الحشيش – أخبار 24

أحمد منصور يوليو 27, 2026