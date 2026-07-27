ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,329 والجرحى إلى 174,009

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73329 شهيدا و174009 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، وذلك بعد عامين من بدء العدوان واستمرار انتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل المدمرة في مختلف مناطق القطاع. كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وصول 3 شهداء و12 جريحاً إلى مستشفيات قطاع غزة…

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73329 شهيدا و174009 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني السكنية المدمرة في مختلف مناطق القطاع، بعد مرور عامين على العدوان.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء و12 جريحاً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.