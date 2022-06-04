ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار جنوبي ألمانيا إلى 5 قتلى

أعلنت السلطات الألمانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار الركاب الذي خرج عن مساره بمنطقة “جارميش-بارتنكيرخن” في ولاية “بافاريا” جنوبي ألمانيا إلى ما لا يقل عن 5 قتلى بعد عثور الشرطة على جثمان خامس.

وقالت السلطات -حسبما ذكرت قناة “دويتشه فيله” الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت- أن ثلاثة مصابين في الوقت الحالي يتلقون العلاج اللازم في المستشفى إثر إصاباتهم الحرجة، ما يمثل انخفاضا عن الـ15 مصابا بجروح خطرة الذين كانوا يتلقون العلاج أمس بعد وقوع الحادث.

كما أفاد متحدث باسم الشرطة بأنه تم التمكن من إنقاذ جميع الأشخاص من القطار الذي كان يحمل على متنه نحو 140 راكبا، مضيفا أن إزالة العربات المقلوبة من شأنها أن تستغرق بضعة أيام.