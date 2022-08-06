ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 79 بعد تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

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ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 79 إصابة مع تسجيل إصابة ستة فلسطينين بعد تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شمال ووسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) :” إن نحو 6 فلسطينيين أصيبوا الليلة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة ومنطقة أخرى جنوب (دير البلح) وسط القطاع.

وذكرت الوكالة أن الغارات الأخيرة تركزت على بلدة (بيت لاهيا) شمال القطاع في محيط جامعة (القدس المفتوحة) إضافة إلى غارات نفذتها طائرات الاحتلال جنوب وشرق وشمال مدينة غزة.