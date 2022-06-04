ارتفاع إصابات جدري القرود في بريطانيا إلى 225 حالة



رصدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الجمعة، 15 حالة جديدة من جدري القرود في إنجلترا.

وأفادت وكالةُ الأمنُ الصحي في المملكة المتحدة بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 225 حالة، بعد تأكيد 8 إصابات في اسكتلندا، وحالتين في أيرلندا الشمالية، وحالة في مقاطعة ويلز.

وجدري القرود عدوى فيروسية نادرة مشابهة للجدري البشري، على الرغم من أنها أخف، سجلت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي. وزاد عدد الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، وقد وُثِّقت في أفريقيا حالات عدوى نجمت عن مناولة القردة أو الجرذان الجامبية الضخمة أو السناجب المصابة بعدوى المرض، علماً بأن القوارض هي المستودع الرئيسي للفيروس. ومن المُحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض عامل خطر يرتبط بالإصابة به.