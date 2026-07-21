اختيارات كيتزبوهيل للتنس: بايز ضد كيكمانوفيتش، كولينيون ضد ألتماير





سيحقق رافائيل كولينيون تحولًا سريعًا بعد حصوله على المركز الثاني في غشتاد عندما يلتقي مع دانييل ألتماير يوم الثلاثاء في كيتزبوهيل. تتضمن أحداث الجولة الأولى أيضًا مواجهة بين سيباستيان بايز وميومير كيكمانوفيتش.



سيباستيان بايز ضد ميومير كيكمانوفيتش



سيواجه بايز وكيمانوفيتش وجهاً لوجه للمرة الرابعة في مسيرتهما عندما يلتقيان في الجولة الأولى من بطولة جنرالي المفتوحة يوم الاثنين. فاز كيكمانوفيتش بجميع مواجهاته الثلاث السابقة على ثلاثة أسطح مختلفة؛ 6-3، 6-2 في حدث إيستبورن 2024 (العشب)، وفي ثلاث مجموعات في بطولة باريس ماسترز (داخلية صلبة) بعد بضعة أشهر، وفي خمس مجموعات في بطولة فرنسا المفتوحة 2025 (الطينية).

كاثرين رايلي / دالاس المفتوحة

على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون بايز مستعدًا للانتقام في وقت مبكر من الموسم، إلا أنه ربما يخوض معركة شاقة في هذه المرحلة من عام 2026. منذ بداية العام بنتيجة 7-0، كان عمر الأرجنتيني المصنف 56 هو 12-16 فقط في آخر 28 مباراة له – على الرغم من أنه لعب غالبية تلك المباريات على الملاعب الرملية. وخسر بايز أمام أندريه روبليف 6-1 و6-2 في ربع نهائي باستاد الأسبوع الماضي، في حين لعب كيكمانوفيتش بشكل جيد في الآونة الأخيرة على الرغم من عدم تقديمه الكثير – خسارة خمس مجموعات أمام يانيك سينر في ويمبلدون و3-6، 6-3، 7-5 انتكاسة أمام خوان مانويل سيروندولو في الجولة الثانية من غشتاد. يبدو أن الصربي صاحب المركز 58 يتمتع بحالة قوية بما يكفي ليكون له اليد العليا مرة أخرى في المباراة التي خاضها في الماضي.



اختيار: كيكمانوفيتش في 3





دانييل ألتماير ضد (7) رافائيل كولينيون



ويخرج كولينيون من أحد أفضل الأسابيع في مسيرته، حيث حقق انتصارات على لورنزو سونيجو وفالنتين فاشيروت وخوان مانويل سيروندولو ليصل إلى نهائي غشتاد قبل أن يخسر أمام ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و6-7 (3) و6-3. يصل اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 24 عامًا إلى أفضل تصنيف على الإطلاق وهو المركز 37 ويبدو أنه مستعد لخوض المنافسة على تصنيف بطولة أمريكا المفتوحة.

أول ما سيواجه كولينيون يوم الثلاثاء هو ألتماير، الذي لم يواجهه المصنف رقم 7 من قبل. وعلى عكس منافسه، يتمتع ألتماير براحة جيدة بعد فوزه بمباراة واحدة فقط في باستاد ثم الاستسلام أمام الوصيف النهائي لوتشيانو دارديري 6-4 و6-4. تجدر الإشارة إلى أن كولينيون لم يخض مباراة سهلة واحدة الأسبوع الماضي. لعب أربع مجموعات ثلاثية وكان الاستثناء الوحيد هو نتيجة 7-6 (2) و7-6 (5) ضد سونيجو. من المؤكد أن الإرهاق سيكون أحد العوامل، لذا يجب أن يجد ألتماير نفسه في مكان مناسب.

اختيار: ألتماير في 3



