اختتام فعاليات يوم الشباب الخليجي ￼

اختتمت الاثنين 6 يونيو 2022م فعاليات يوم الشباب الخليجي في نسخته الأولى، والتي أقيمت في المملكة ونظمتها وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب والرياضة، كإحدى مبادرات لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمنت فعاليات يوم الشباب الخليجي الذي أقيم في واحة الملك سلمان بالرياض، العديد من الفقرات، كان في مقدمتها كلمة الافتتاح، والتي ألقاها وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، فيما تحدث الشباب بعد ذلك عن تجاربهم وقصصهم الملهمة في مجالاتٍ عدة، كما اشتملت الفعاليات على وجود معرضٍ مصاحب للحضور.

الجدير بالذكر أن يوم الشباب الخليجي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب، وإبراز جهود دول المجلس بالاهتمام بهم، وصقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية، في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر.