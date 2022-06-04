اختتام المخيم الكشفي لتطوير مهارات فتيات الكشافة

أعلنت لجنة فتيات الكشافة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية اليوم، عن اختتام مُخيم الفتيات لتطوير المهارات، الذي نظمته اللجنة بمشاركة 35 قائدة كشفية من مختلف المناطق والمحافظات والقطاعات الكشفية، خلال الفترة من 3 – 5 1443هـ، بمقر النادي الرياضي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض.

تدريبات المخيم

وأوضحت مفوضة تنمية المراحل باللجنة قائدة المخيم ريم بنت علي أبوالحسن، أن المخيم قد تضمن التدريب على الكثير من المهارات والتعرف على السياسات الكشفية، حيث اشتمل البرنامج على التعريف بالسياسة العالمية والمحلية للحماية من الأذى، وعقد ورشة عمل للسياسة الكشفية السعودية لبرامج الشباب، والتعرف على الزي الكشفي ومكوناته، ومهارات استخدام الحبال، والتحية الكشفية والنداءات والتشكيلات، والعمل في المجموعات الصغيرة، وحياة الخلاء، والرحلة الخلوية نظرياً وعملياً.

كما تضمن البرنامج الزيارة الصباحية، والتخييم نظرياً وعملياً، والتعرف على أنشطة المعسكرات، وحفلات السمر، والتنظيمات الإدارية للوحدة الكشفية، والقياسات والتقديرات، وحفلات الوعد والانتقال والألعاب الكشفية، وحفلات السمر، والملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.

وقدمت قائدة المخيم الشكر باسم المشاركات الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله بن محمد، رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، والمشرفة العامة على المخيم على متابعتها وحرصها على تطوير مهارات القائدات الكشفيات وصقل ممارساتهن الميدانية استعداداً لمراحل التأهيل القادمة لفتيات الكشافة في كافة المراحل الكشفية.

برامج وأنشطة القطاعات الكشفية:

وهناك العديد من البرامج والنشاطات التي تنفذ من قبل القطاعات الكشفية وفق خطط سنوية مبنية على خطة واستراتيجية جمعية الكشافة مثل دراسات إعداد القادة والدراسات الأساسية التمهيدية للشارة الخشبية، معسكرات رؤساء السداسيات وعرفاء الطلائع، معسكرات نهاية الأسبوع، التدريب على المناهج الكشفية، أسابيع الخدمة العامة وتنمية المجتمع، لقاءات القيادات الكشفية المتميزة، المخيمات الخلوية، مخيمات الصداقة، أنشطة وبرامج بحرية، دراسات بيئية، مراكز الخدمة الرمضانية، مشروع إفطار الصائمين، المشاركة مع العديد من قطاعات الدولة في برامجها وأنشطتها مثل الحملات التوعوية.

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