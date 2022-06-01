اختتام المحطة الأولى من رحلة إبداعية حول المملكة في جدة

اختَتمت “أكاديمية MBC” بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، فعاليات المحطة الأولى من “رحلة إبداعية حول المملكة” بنسختها الثانية في مدينة جدّة، وذلك بالتعاون مع جامعة عفت التي استضافت فعاليات تجارب أداء المشاركين.

مشاركة واسعة:

شهدت الفعاليات التي امتدت من 29 إلى 31 مايو مشاركة واسعة ضمن فئات إعلامية وإبداعية متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الغناء والعزف والتمثيل وصناعة الأفلام والتقديم وغيرها، فيما قدّمت الفعاليات وتجارب الأداء الإعلامية السعودية سهى الوعل، أما لجنة التحكيم فضمّت كلاً من: خيرية أبواللبن، فيصل الزهراني، ريم الحبيب، وفيصل عبد الكريم.

101 تجربة أداء:

جديرٌ بالذكر أن محطة جدة احتضنت 101 تجربة أداء، انتهت بفوز 12 من المتقدمين وهم:

فئة التمثيل: نادر الهوساوي، خلود حسن، تميم الحارثي

فئة الغناء: حاتم المغربي، سفانه سناري، هاجر المالكي

فئة العزف: نهار دمنهوري، مريم الطيب

فئة التقديم: عبدالله المالكي، مناب جستنيه، يزن الغامدي

فئة بيت البوكس: هدى زقزوق

يُذكر أن محطات الرحلة الإبداعية بنسختها الثانية تقام تباعاً بعد جدّة في كل من: جازان، أبها، العلا، تبوك، حائل، الخبر، الأحساء، والرياض.

وللتسجيل والمشاركة في تجارب أداء الرحلة الإبداعية، يرجى زيارة موقع “أكاديمية MBC” هنا