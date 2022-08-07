احذر سرطان الجلد.. معلومات هامة عن «تسمير الجسم» يكشفها الضمان الصحي

قدم مجلس الضمان الصحي، اليوم، نصائح هامة حول تسمير الجسم، موضحا أضراره، وطرق الوقاية منها.

وبين في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن “تسمير الجسم”، هو تعريضه لأشعة الشمس أو غيرها، بهدف تغيير لونه إلى اللون الأغمق.

وبين أن أنواع تسمير الجسم تنقسم إلى نوعين، الأول: التسمير الخاجي ويكون في الشمس، والثاني: الداخلي، ويكون عبر استخدام سرير التسمير أو الكريمات.

وتابع أن أضراره المحتملة تكمن في سرعة تقدم الجلد في العمر، وتضرر العينين في حال عدم ارتداء النظارات الشمسية، والإصابة بسرطات الجلد.

وكشف الضمان الصحي عن طرق الوقاية من التسمير، وتشمل: وضع واقي الشمس قبل الخروج أو التعرض للشمس بـ 15 دقيقة، وارتداء النظارات الشمسية، وارتداء قبعة واقية.